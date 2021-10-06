Госавтоинспекция Ставрополья обращает внимание горожан на работу светофоров на пересечении улиц Карла Маркса и Голенева

13 августа на регулируемом пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Голенева Ставрополя была изменена организация работы светофорных объектов: на перекрестке два светофора, расположенные в одном направлении улицы Голенева (в начале перекрестка и в середине), работают в разных режимах.

Это связано с тем, чтобы разгрузить перекресток от тех транспортных средств, которые останавливаются для совершения маневра поворота или разворота.

Однако, до сих пор многие горожане не замечают запрещающий сигнал на первом светофоре и начинают движение на перекрестке, ориентируясь на второй светофор, когда зеленый загорается для поворачивающих или разворачивающихся с проспекта Карла Маркса.

Установленная камера видеофиксациинарушений ПДД в автоматическом режиме производит запись процесса нарушения, а именно проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора.

Всего за прошлую неделю сотрудниками центра автоматизированной фиксации ГИБДД таких нарушений зафиксировано более ста!

Некоторые нарушения происходят из чувства «толпы», когда один водитель начинает движение, а остальные за ним вслед.

Если водитель впервые нарушает требование сигнала светофора, то в его отношении составляется материал по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ со штрафом в 1 тысячу рублей. При повторном нарушении составляется материал по ч. 3 ст. 12.12 КоАП РФ, санкции которой предусматривают штраф в размере уже5 тысяч рублей.

Госавтоинспекция региона напоминает участникам дорожного движения о необходимости внимательно относиться к установленным светофорным объектам в Ставрополе, а также нанесенной разметке и стоп-линиям.