Рашид Темрезов вручил высшую государственную награду Карачаево-Черкесии Рамзану Кадырову

Фото: сайт главы КЧР.

5 октября глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял участие в торжественной церемонии вступления в должность главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которая состоялась в Грозном. В этот же день в столице Чечни отметили День города Грозного, который празднует 203-ю годовщину со дня образования.

На торжественное мероприятие в Грозном прибыли полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка, главы субъектов СКФО, депутаты Госдумы, официальные лица из Бахрейна, ОАЭ, Палестины и Иордании.

Фото: сайт главы КЧР.

Избранный глава Чечни Рамзан Кадыров произнес присягу. Он поклялся «при осуществлении полномочий главы Чеченской Республики уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, соблюдать и защищать Конституцию Чеченской Республики, верно служить многонациональному народу».

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поздравил Рамзана Кадырова с избранием на должность Главы ЧР.

- Часто бываю в этом регионе. И каждый раз, когда приезжаю, отмечаю все позитивные изменения, которые происходят в Чеченской Республике. Самый главный показатель изменений - это, конечно же, улучшение качества жизни народа, а также сохранение мира и стабильности, - сказал Рашид Темрезов в своем выступлении.

Рашид Темрезов выступил на инаугурации главы ЧР. Фото: сайт главы КЧР.

Он отметил, что прошедшие выборы показали, что народ поддерживает Рамзана Кадырова и его команду.

- Народ Чечни в очередной раз показал высокое доверие своему лидеру, который с 2007 года возглавляет регион, ведя его по пути созидания, мира и процветания. Это доверие народа, как и доверие нашего национального лидера - Президента России Владимира Путина говорит о многом. Я горжусь тем, что у меня есть такой брат, как Рамзан Ахматович, горжусь нашей дружбой, нашими теплыми отношениями. Мы уже более 10 лет вместе работаем. И на самом деле, есть чему поучиться у такого руководителя, - подчеркнул Рашид Темрезов.

Глава КЧР также поздравил Рамзана Кадырова с днем рождения и вручил ему высшую государственную награду Карачаево-Черкесской Республики - орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой».

Напомним, по результатам выборов, проходивших с 17 по 19 сентября, Кадыров был переизбран главой Чеченской Республики. Он руководит регионом с 2007 года. За Кадырова отдали свои голоса 99,7% избирателей.