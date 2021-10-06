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Общество6 октября 2021 13:14

На Ставрополье в 2022 году более 1500 молодых семей получат жилищные сертификаты

Благодаря этому значительно сдвинется очередь для участников программы
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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На 2022 год на Ставрополье финансирование программы «Молодая семья» составляет 1 миллиард 146 миллионов рублей. Из них миллиард выделили из бюджета края и 146 миллионов — из федеральной казны.

По словам и. о. министра строительства и архитектуры края Валерия Савченко, за выделенные средства в 2022 году удастся обеспечить жилищными сертификатами 1560 молодых семей нашего региона.

Благодаря этому значительно сдвинется очередь для участников программы.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в Ставрополе провели совещание в правительстве края, где обсудили вопрос обеспечения жильем молодых семей. Эта задача решается с помощью региональной программы «Молодая семья».

Губернатор Ставрополья предложил увеличить финансирование программы в 2022 году, чтобы ее участниками смогли стать больше семей.

Владимир Владимиров поручил краевым министерствам финансов и строительства внести соответствующие корректировки в программу к ноябрю этого года. вместе с главами округов также сформируют очередность участников программы на будущий год.