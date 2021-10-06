В саду Северной Осетии дядя убил родную племянницу

На садоводческом участке селения Дзаурикау (Алагирский район) вечером 5 октября 2021 года было совершено убийство. Как сообщается на официальном сайте следственного комитета по Северной Осетии, там нашли тело 34-летней женщины. В кратчайшие сроки удалось выяснить, что ее убил родной дядя.

- Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям по подозрению в совершении указанного преступления задержан 57-летний дядя потерпевший, который признался в содеянном, - сказано в сообщении ведомства.

На мужчину заведено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Сотрудники СКР планируют обращаться в суд для избрания меры пресечения в отношении подозреваемого в виде заключения под стражу. А также для предъявления обвинения.