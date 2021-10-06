Более 1,5 тыс. семей Ставрополья смогут в 2022 году получить сертификаты по программе «Молодая семья»

В этом году 84 ставропольские семьи уже приобрели жилье по программе «Молодая семья». Всего в рамках программы в этом году свидетельства о праве на социальную выплату получили 112 семей.

Из 87 млн рублей, выделенных на этот год, семьям выдано 65,4 млн. Об этом на брифинге в правительстве сообщил и.о. министра строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко.

Губернатор края принял решение о беспрецедентном увеличении финансирования программы в 2022 году, дополнительно выделив из бюджета региона 1 млрд рублей.

С учетом ранее запланированных на эти цели средств общий объем финансирования программы в крае составит 1 млрд 146 млн рублей. Из них 138 млн – средства федерального бюджета, остальные – краевые деньги. Такая большая сумма в рамках программы выделяется впервые.

- С учетом запланированного объема финансирования мы рассчитываем, что очередь на получение сертификатов по программе в 2022 году сдвинется на 1560 молодых семей. Это примерно половина участников, стоящих в очереди.

Заявок на получение сертификатов поступает много, а это значит, программа в крае востребована и работает, - прокомментировал спикер.