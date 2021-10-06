В краевой инфекционной больнице Ставрополя появится два новых корпуса

Проект строительства двух новых корпусов краевой инфекционной клинической больницы получил положительное заключение госэкспертизы. Строиться объект будет в три этапа. Сначала возведут лечебный детский корпус и пищеблок.

Внутри корпуса будут лечебные отделения с боксами, приемное отделение, реанимация, диагностика, клиническая лаборатория. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

На втором этапе планируется строительство отдельно стоящего здания, где будут выполняться компьютерная томография и другие рентгенологические исследования.

На третьем этапе будет лечебный корпус № 2 для взрослых пациентов и административное здание, в котором также расположится консультативный центр, для выписавшихся из больницы пациентов, где они смогут получить врачебные консультации в течение реабилитационного периода.

На эти цели из краевого бюджета выделят более 32 миллионов рублей.