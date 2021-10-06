На Ставрополье остаток вакцины на 6 октября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 334001 доз

Первый компонент вакцины от COVID-19 на 5 октября получили 724717 человек. За сутки +2593 человека. Вторым компонентом в нашем крае привились уже 685727 человек. За вчерашний день полностью прошедших вакцинацию стало на 2360 человек больше.

Остаток вакцины на 6 октября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 334001 доз, а по второму 231893 дозы.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что больше всех зараженных за сутки выявили в краевом центре. Там за сутки коронавирус подтвердился у 69 человек. Число зараженных достигло 17191.

На втором месте расположился Георгиевский городской округ, там заболело 30 жителей. Далее идет Невинномысск, 25 человек. В Кировском округе диагноз подтвердился у 22 человек, в Буденновском округе у 17.