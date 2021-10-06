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Общество6 октября 2021 14:57

На Ставрополье за сутки прививку от коронавируса сделали 1329 человек 60+

В регионе продолжается бесплатная вакцинация
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Количество людей 60+ получивших вакцину на Ставрополье составляет 219007 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

За последние сутки вакцинированных в этой возрастной группе стало больше на 1329 человек.

Напомним, что ранее «КП-Ставрополь» писала, что остаток вакцины на 6 октября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 334001 доз, а по второму 231893 дозы.

- Вакцинация поможет защитить здоровье в этой эпидемической обстановке.Берегите себя и близких! – обратился глава Ставрополья к землякам.