«Россети Северный Кавказ» решили проблему перебоев энергоснабжения в ставропольском поселке

Фото: Россети.

Энергетики «Россети Северный Кавказ» провели необходимый комплекс технических мероприятий для обеспечения бесперебойным энергоснабжением около 3 тысяч жителей поселка Капельница в Предгорном районе Ставрополья.

Ранее электроснабжение потребителей населенного пункта обеспечивалось от подстанции 110 кВ «Провал» со множеством подключённых абонентов из нескольких населенных пунктов. Кроме того, суммарная протяженность линии электропередачи от объекта составляла порядка 30 километров, что сказывалось на уровне напряжения в электрической сети, а также отражалось на потерях электроэнергии.

Для решения проблемы локальных кратковременных отключений энергетики Центральных электрических сетей филиала «Ставропольэнерго» построили новую линию электропередачи 10 кВ от другого питающего центра - подстанции 330 кВ «Машук».

Новый участок линии общей протяженностью порядка 2 километров был выполнен с применением самонесущего изолированного провода (СИП), который отличается безопасностью и повышает надежность энергоснабжения потребителей. Также в населенном пункте специалисты установили киосковую трансформаторную подстанцию проходного типа напряжением 10 кВ. В результате выполненных мероприятий часть абонентов была перезапитана, что сократило нагрузку на сети.

- Сегодня энергоснабжение жителей поселка обеспечивается в бесперебойном режиме, – отметил директор филиала «Ставропольэнерго» Игорь Демчак. - Кроме этого, при проведении на объекте плановых ремонтно-эксплуатационных работ потребители не будут испытывать неудобства, связанные с временными отключениями электроэнергии, так как их энергоснабжение в этот период будет осуществляться от дополнительного источника.