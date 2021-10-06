Ставрополье получит 21 млн рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора

Постановление о выделении регионам на эти цели 1 млрд рублей подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Финансирование на закупку контейнеров получат 46 регионов нашей страны.

По информации регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства, в крае наработан определенный опыт по раздельному сбору мусора.

Регоператоры уже установили порядка 1000 спецконтейеров для сбора «чистых» отходов и запустили 7 спецмашин для их транспортировки.

В планах – расширение географии размещения контейнеров и увеличение числа раздельно накапливаемых фракций.