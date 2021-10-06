В Буденновске готовится к вводу в эксплуатацию обновленный корпус инфекционного отделения

Инфекционный корпус краевого центра специализированных видов медицинской помощи № 1 Буденновска не функционировал из-за полного износа с 2012 года.

Из бюджетов России и Ставрополья выделили почти 120 млн. рублей на капитальный ремонт структурного подразделения медучреждения и его комплектацию новой мебелью и современным высокотехнологичным оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Теперь в нем есть отдельные боксы и полубоксы со всеми удобствами, рассчитанные на 34 человека. А также отделение интенсивной терапии, детской и взрослой реанимации, процедурные кабинеты, физиокабинет.

В здании была замена кровля, все коммуникации, был укреплен фундамент, произведены внутренние и внешние отделочные работы.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в краевой инфекционной больнице Ставрополя появится два новых корпуса.

На третьем этапе будет лечебный корпус № 2 для взрослых пациентов и административное здание, в котором также расположится консультативный центр, для выписавшихся из больницы пациентов, где они смогут получить врачебные консультации в течение реабилитационного периода.

На эти цели из краевого бюджета выделят более 32 миллионов рублей.