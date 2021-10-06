Роддом в Минводах побил собственный рекорд по рождаемости

Первый осенний месяц стал самым «урожайным» для Минераловодского межрайонного роддома за последние два года. В это время здесь родилось на 12 младенцев больше, чем в считавшемся рекордном августе.

В целом в последние годы количество родов в медучреждении постоянно растет. Для сравнения: в 2012 году медики приняли 1476 родов, в 2016-м - 2113, в прошлом году - 2813.

Заведующий родильным отделением Дмитрий Бочаров объясняет такую оптимистичную статистику не только расширением зоны обслуживания в медучреждении (Минераловодский округ и весь край), но и тем, что все больше женщин отдают предпочтение именно Минераловодскому родильному дому из-за постоянного совершенствования качества предоставляемых услуг. Играет свою роль и тот факт, что роддом не был перепрофилирован в условиях пандемии.

Конечно, возросшее количество рожениц, родильниц и младенцев в медучреждении увеличивает нагрузку на врачей, акушерок, медсестер, санитарок, но уровень оказываемой ими помощи при этом был и остается неизменно высоким, отмечают в региональном минздраве.