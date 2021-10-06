В Невинномысске 6 октября заменили трубу на аварийном участке. Об этом сообщили в администрации города.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что 4 октября 2021 года из-за порыва трубопровода в Невинномысске без воды и отопления остались более 17 тысяч жителей. Как удалось выяснить, к 6 октября специалисты почти завершили работы по устранению аварии.

Накануне глава Невинномысска рассказал, что в дополнение к уже имеющимся средствам аварийных бригад из Ставрополя направили еще 2 бригады для помощи в восстановлении теплоснабжения.

Градоначальник попросил прощения у 17 тысяч человек, оставшихся без отопления.