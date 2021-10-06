Средняя зарплата ставропольцев к 2030 году увеличится до 80 тысяч рублей

Власти Ставропольского края сообщили, что к 2030 году в регионе появятся более 150 тысяч новых вакансий, а средняя заработная плата увеличится минимум в два раза. Эти пункты стали частью экономической стратегии развития края на девять лет.

Отметим, на настоящий момент средняя зарплата составляет более 43 тысяч рублей.

- Перед нами стоит масштабная задача – к 2030 году создать 157 тысяч новых рабочих мест, обеспечить двукратный рост средней заработной платы по краю, вывести "на свет" неформальную трудовую занятость, - заявил глава края Владимир Владимиров.

Краевое правительство разработало план стратегии в экономической сфере в соответствии с поручением премьер-министра России Михаила Мишустина. Помимо увеличения зарплат в документе указан пункт наращивания количества инвестиционных проектов, реализуемых на Ставрополье.

К 2030 году объем инвестиций должен достичь показателя в 1,2 триллиона рублей. Сейчас - 245 миллиардов рублей.

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