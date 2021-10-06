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Общество6 октября 2021 21:37

"Джейсон Стэйтем" помог устранить аварию на теплотрассе Невинномысска

Жители города заметили на фото удивительно похожего на известного актера мужчину
Татьяна ДИДОРЕНКО
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Фото: инстаграм градоначальника Невинномысска Михаила Миненкова

Фото: инстаграм градоначальника Невинномысска Михаила Миненкова

Мэр Невинномысска Михаил Миненков в официальном инстаграм-аккаунте сообщил о починке трубы теплотрассы и опубликовал фото с места событий. Пользователи сети заметили кое-что необычное на снимках, а именно - голливудского актера Джейсона Стэйтема.

Мужчина, который попал в кадр, действительно удивительно похож на героя боевиков. Выяснилось, что это начальник единой дежурно-диспетчерской службы Александр Чимшит. В каком-то смысле, его брутальность добавила окраса устранению аварии на теплотрассе.

Пользователи инстаграма быстро провели аналогии со звездой Голливуда

Пользователи инстаграма быстро провели аналогии со звездой Голливуда

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Невинномысске прорвало трубу теплотрассы, тысячи людей остались без тепла. Местные власти оперативно среагировали на ЧП и отправили сотрудников на устранение аварии. Сегодня полностью заменили участок сети.