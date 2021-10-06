Власти Ставрополья отрицают проведение собачьих боев

Глава администрации Андроповского городского округа Ставрополья Нина Бобрышева опровергла слухи о том, что в ее муниципалитете готовят проведение собачьих боев. Чиновница заверила, что таких инцидентов никогда не было и не будет.

- В социальных сетях появилось сообщение о том, что на территории Андроповского муниципального округа ведется подготовка к организации собачьих боев. Никогда на территории округа собачьи бои не проводились, и любая попытка проведения будет жестко пресечена. Совместно с сотрудниками отдела МВД по Андроповскому району не позволим осуществить подобный акт вандализма, - написала Бобрышева в официальном инстаграм-аккаунте.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о собачьих боях на Ставрополье, которые попали на видео. Такие забавы - вне закона и проходят по ряду статей. Преступлением заинтересовались в Госдуме России.

Считалось, что ролик был снят в Новоселицком селе Ставропольского края в 2021 году. По словам главы муниципалитета Романа Коврыги, фактов проведения собачьих боев в настоящее время не выявлено.