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Происшествия6 октября 2021 21:40

Власти Ставрополья отрицают проведение собачьих боев

В социальных сетях появилось жестокое видео жуткой забавы
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Глава администрации Андроповского городского округа Ставрополья Нина Бобрышева опровергла слухи о том, что в ее муниципалитете готовят проведение собачьих боев. Чиновница заверила, что таких инцидентов никогда не было и не будет.

- В социальных сетях появилось сообщение о том, что на территории Андроповского муниципального округа ведется подготовка к организации собачьих боев. Никогда на территории округа собачьи бои не проводились, и любая попытка проведения будет жестко пресечена. Совместно с сотрудниками отдела МВД по Андроповскому району не позволим осуществить подобный акт вандализма, - написала Бобрышева в официальном инстаграм-аккаунте.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о собачьих боях на Ставрополье, которые попали на видео. Такие забавы - вне закона и проходят по ряду статей. Преступлением заинтересовались в Госдуме России.

Считалось, что ролик был снят в Новоселицком селе Ставропольского края в 2021 году. По словам главы муниципалитета Романа Коврыги, фактов проведения собачьих боев в настоящее время не выявлено.