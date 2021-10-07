МВД Северной Осетии взяло под охрану школы Владикавказа после угроз о стрельбе

Пресс-служба МВД России по Северной Осетии сообщила, что все образовательные учреждения Владикавказа с 7 октября будут находиться под охраной ведомства и Росгвардии. Так правоохранительные органы реагируют на информацию и стрельбе в школе 7 октября 2021 года.

- Предприняты меры для обеспечения безопасности учебных заведений, они будут взяты под охрану сотрудниками республиканского Министерства внутренних дел совместно с сотрудниками Росгвардии, - сказано в сообщении.

МВД сейчас устанавливает настоящую личность письма, говорят с родственниками упомянутого в тексте мальчика и завучами школы №30.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в социальных сетях появился скриншот письма с темой "Колумбайн, школа 30 Владикавказ". Якобы Георгий Плиев, ученик этой школы, предупреждает ФСБ и учеников, что хочет устроить стрельбу, как в Казани и Перми.

Корреспонденты "КП" взяли комментарий у учеников школы и их родителей, а также собрала всю актуальную информацию.