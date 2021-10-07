На Ставрополье за сутки коронавирусом заразилось 363 человека. Число заболевших в регионе достигло 88347. За сутки выписали 353 человека. Всего выздоровевших уже 69,5 тысячи. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

К сожалению, цифры по заболеваемости, смертности тоже выросли. За вчерашний день жертвами болезни стал 31 человек. Число умерших достигло 3227.

С каждым днем увеличиваются показатели иммунизации от COVID-19. Почти 2,4 тысячи человек сделали прививку первым компонентом вакцины за вчерашний день.

Это еще один шаг к достижению коллективного иммунитета. Всего же сделали прививку 727,1 тысячи наших земляков.

- Берегите себя! Всем желаю здоровья! – обратился Владимир Владимиров к жителям Ставрополья.