Более 43 тысяч ставропольцев вакцинировалось против гриппа

В Ставрополе стартовала вакцинация против гриппа. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра. И уже более 43 тысяч горожан привились от гриппа.

Вакцинироваться в обязательном порядке необходимо людям, относящихся к группе риска: детям, студентам, представителям отдельных профессий (медикам, педагогам, работникам транспорта, торговли и другим, имеющим контакт с большим количеством людей), а также людям с хроническими заболеваниями, лицам старше 60 лет, беременным женщинам. Прививки этим категориям граждан проводятся бесплатно.

Сделать прививку от гриппа можно в поликлиниках по месту жительства, по месту работы или учебы.

Также специалисты рекомендуют использовать индивидуальные средства защиты – маски и антисептические средства.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что количество людей 60+ получивших вакцину от коронавируса на Ставрополье составляет 219007 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

За последние сутки вакцинированных в этой возрастной группе стало больше на 1329 человек.