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Общество7 октября 2021 9:26

В Ставрополе на улице Пригородной благоустроили прилегающую к новому детсаду территорию

Теперь родителям удобно привозить детей на транспорте или приводить их пешком
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Возле нового детского сада на улице Пригородной, летом открывшего свои двери малышам, благоустроили прилегающую территорию. Теперь родителям удобно привозить детей на транспорте или приводить их пешком. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Для этого к этой школе проложили подъездную дорогу и тротуар. Как рассказали в пресс-службе администрации города, по всему периметру благоустроенного пространства установили торшерную линию освещения. Появилась городская мебель – лавочки и урны. Обустроены дополнительные парковочные места.

На территории найдется место и для зеленых насаждений. Под них обустроили и спланировали газонные части. Позже здесь высадят молодые саженцы.

Напомним, детсад на улице Пригородной построен в рамках нацпроекта «Демография». Он рассчитан на 300 дошколят, или на 13 групп воспитанников. Сейчас он укомплектован, а большинство детей проходят адаптационный период.

В Ставрополе возводится еще один детский сад на 160 малышей на улице Чапаева. Завершить строительство планируется в конце 2021 года.