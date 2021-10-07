В Ставрополе на улице Пригородной благоустроили прилегающую к новому детсаду территорию

Возле нового детского сада на улице Пригородной, летом открывшего свои двери малышам, благоустроили прилегающую территорию. Теперь родителям удобно привозить детей на транспорте или приводить их пешком. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Для этого к этой школе проложили подъездную дорогу и тротуар. Как рассказали в пресс-службе администрации города, по всему периметру благоустроенного пространства установили торшерную линию освещения. Появилась городская мебель – лавочки и урны. Обустроены дополнительные парковочные места.

На территории найдется место и для зеленых насаждений. Под них обустроили и спланировали газонные части. Позже здесь высадят молодые саженцы.

Напомним, детсад на улице Пригородной построен в рамках нацпроекта «Демография». Он рассчитан на 300 дошколят, или на 13 групп воспитанников. Сейчас он укомплектован, а большинство детей проходят адаптационный период.

В Ставрополе возводится еще один детский сад на 160 малышей на улице Чапаева. Завершить строительство планируется в конце 2021 года.