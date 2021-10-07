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Общество7 октября 2021 10:11

Ставропольская команда по бразильскому джиу- джитсу завоевала россыпь медалей на крупном турнире в Санкт-Петербурге

Сейчас спортсменов ждет небольшой отдых и уже к концу года команда вновь выступит на соревнованиях высочайшего уровня
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Санкт-Петербурге завершился всероссийский открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу – Gymnasium Cup. В нем поучаствовали свыше 500 спортсменов со всей страны.

Ставрополь представили 11 борцов спортивного клуба «Казачья крепость» в возрасте от 9 до 37 лет. Копилку Ставрополья пополнили 19 золотых и 4 серебряных медали. Также ставропольцам достался кубок за 3 командное место в разделе Gi (борьба в кимоно).

Сейчас спортсменов ждет небольшой отдых и уже к концу года ставропольская команда вновь выступит на соревнованиях высочайшего уровня, в том числе и на чемпионате мира в Москве. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.