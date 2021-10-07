Ставропольская команда по бразильскому джиу- джитсу завоевала россыпь медалей на крупном турнире в Санкт-Петербурге

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Санкт-Петербурге завершился всероссийский открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу – Gymnasium Cup. В нем поучаствовали свыше 500 спортсменов со всей страны.

Ставрополь представили 11 борцов спортивного клуба «Казачья крепость» в возрасте от 9 до 37 лет. Копилку Ставрополья пополнили 19 золотых и 4 серебряных медали. Также ставропольцам достался кубок за 3 командное место в разделе Gi (борьба в кимоно).

Сейчас спортсменов ждет небольшой отдых и уже к концу года ставропольская команда вновь выступит на соревнованиях высочайшего уровня, в том числе и на чемпионате мира в Москве. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.