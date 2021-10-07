На Ставрополье житель Калмыкии похитил из церкви ящик с пожертвованиями и потратил деньги на развлечение и алкоголь

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде
Фото: Иван МАКЕЕВ
Настоятель храма в селе Александровском обратился в местный отдел полиции с заявлением о пропаже примерно 30 тысяч рублей.
По его словам, кто-то похитил ящик с пожертвованиями из церкви. Злоумышленником оказался 32-летний мужчина. Его доставили в окружной отдел внутренних дел, где он признался, что воспользовался моментом, когда церкви никого не было.
Все украденные деньги подозреваемый потратил на алкоголь и развлечения.
Злоумышленником оказался житель Калмыкии. Против него возбудили уголовное дело по статье: «Кража».
Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.