На Ставрополье житель Калмыкии похитил из церкви ящик с пожертвованиями и потратил деньги на развлечение и алкоголь

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде Фото: Иван МАКЕЕВ

Настоятель храма в селе Александровском обратился в местный отдел полиции с заявлением о пропаже примерно 30 тысяч рублей.

По его словам, кто-то похитил ящик с пожертвованиями из церкви. Злоумышленником оказался 32-летний мужчина. Его доставили в окружной отдел внутренних дел, где он признался, что воспользовался моментом, когда церкви никого не было.

Все украденные деньги подозреваемый потратил на алкоголь и развлечения.

Злоумышленником оказался житель Калмыкии. Против него возбудили уголовное дело по статье: «Кража».

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.