В Чечне авторам лучших портретов семьи Кадырова подарили 1,5 млн рублей

В Грозном прошло награждение художников, чьи портреты Ахмата-Хаджи, Рамзана и Аймани Кадыровых получились красивее всех. От Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова по 500 тысяч рублей получили три автора: Петимат Черхигова из Франции (за лучшее изображение отца Рамзана Кадырова), Суният Мицаева из Германии (за лучшее изображение матери главы Чечни) и Рамадан Султан из Иордании (за портрет самого чеченского лидера).

И хотя конкурс на лучшие портреты членов семьи Кадырова проводился среди чеченцев, проживающих за границей, участвовали в нем еще местные жители и россияне из других регионов. Конкурс запустил в первую неделю сентября 2021 года председатель парламента Чечни Магомед Даудов. За месяц его организаторам прислали больше ста работ из-за рубежа и еще больше 300 из разных уголков России.

Даудов отметил, что в разных странах мира живет больше полумиллиона чеченцев. И каждый из представленных на конкурсе портретов отражает отношение к семье Кадыровых, которое художники видят в своих семьях.

- Глава республики в своей работе всегда ставит однозначную задачу - быть на связи с соотечественниками и оказывать им посильную помощь. В рамках этой работы нами запущено Агентство по связям с соотечественниками на базе нашего министерства, - добавил Магомед Дудаев.