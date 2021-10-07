Число заболевших в регионе достигло 88347 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе за сутки коронавирусом заразилось 70 человек. Число зараженных в краевом центре достигло 17261. К 7 октября в Ставрополе выявлено больше всех заболевших коронавирусом.

В Георгиевском округе за вчерашний день диагноз подтвердился у 34 жителей. В Невинномысске за сутки заболело 27 человек. В Ипатовском городском округе – 20, в Кировском – 18. В городе Лермонтов за вчерашний день не зафиксирован ни один случай заболевания.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что на Ставрополье за сутки коронавирусом заразилось 363 горожан. Число заболевших в регионе достигло 88347. За сутки выписали 353 человека. Всего выздоровевших уже 69,5 тысячи. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

К сожалению, цифры по заболеваемости, смертности тоже выросли. За вчерашний день жертвами болезни стал 31 человек. Число умерших достигло 3227.