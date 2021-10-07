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Общество7 октября 2021 14:29

Ровно в полночь глава Невинномысска поздравил Владимира Путина с днем рождения

Президенту России 7 октября исполнилось 69 лет
Ева СОРОКИНАЕва СОРОКИНА
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Фото: личный архив Михаила Миненкова

Фото: личный архив Михаила Миненкова

Герой России и глава Невинномысска Михаил Миненков поздравил Владимира Путина с днем рождения. И сделал это ровно в полночь, сказано в Instagram Миненкова. Президенту нашей страны 7 октября исполнилось 69 лет.

- Говорил не раз и повторю еще раз — нам повезло с Президентом. От всего Невинномысска поздравляю Вас с днем рождения! Желаю бодрости, неиссякаемой энергии и воплощения планов, - написал глава города химиков в соцсети.

Михаил Миненков также поделился своими впечатлениями от личных встреч с Владимиром Путиным и рассказал подписчикам о жизненном пути лидера страны.