В Железноводске на пешеходном переходе водитель легковушки насмерть сбил 76-летнего мужчину

Инцидент произошел 7 октября, около 11:00, на пересечении улиц Проскурина и Карла Маркса в Железноводске.

Водитель автомобиля Ниссан Кашкай не уступил дорогу и сбил 76-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм пенсионер скончался. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. За рулем автомобиля был

53-летний местный житель, который злостным нарушителем ПДД не является. По факту происшествия проводится проверка.