Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия7 октября 2021 12:48

В Железноводске на пешеходном переходе водитель легковушки насмерть сбил 76-летнего мужчину

По факту происшествия проводится проверка
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Инцидент произошел 7 октября, около 11:00, на пересечении улиц Проскурина и Карла Маркса в Железноводске.

Водитель автомобиля Ниссан Кашкай не уступил дорогу и сбил 76-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм пенсионер скончался. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. За рулем автомобиля был

53-летний местный житель, который злостным нарушителем ПДД не является. По факту происшествия проводится проверка.