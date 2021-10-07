На Ставрополье за сутки прошедших вакцинацию стало на 2647 человек больше

Первый компонент вакцины от COVID-19 на 6 октября получили 727100 человек. За сутки +2383 человека. Вторым компонентом в Ставропольском крае привились уже 688374 человек.

За последние сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 2647 человек больше. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Остаток вакцины на 7 октября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 331628 доз, а по второму 229246 дозы.

Количество людей 60+ получивших вакцину в нашем регионе составляет 220107 человек, причем за последние сутки вакцинированных в этой возрастной группе стало больше на 1100 человек.