На Ставрополье житель Краснодарского края избил и надругался над 10-летним мальчиком

Днем 6 сентября 2021 года в городе Изобильном 10-летний мальчик возвращался домой из школы, к нему обратился незнакомый мужчина с просьбой настроить наушники.

Злоумышленник завел ребенка на заросший пустырь, где нанес множественные удары руками по лицу и совершил действия сексуального характера. Школьника с тяжелыми травмами доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

После этого мужчина скрылся с места происшествия, однако попал на камеру видеонаблюдения. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статьям: «Иные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста». Его объявили в федеральный розыск.

При осмотре места происшествия следователи изъяли биологические образцы, которые направили на молекулярно-генетическую судебную экспертизу. Обнаруженные ДНК совпали с ДНК ранее судимого 43-летнего уроженца Краснодарского края.

Подозреваемого удалось задержать. Сейчас он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Ставропольского края.