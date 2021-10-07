В Предгорном округе Ставрополья отремонтируют дорогу к детскому саду

Дорожные службы приступили к работам по переулку Школьному в станице Ессентукской Предгорного округа. Дорога ведет к детскому саду №7, который начал работать с августа 2021 года.

Почти сразу после открытия учреждения в администрацию стали поступать обращения жителей по поводу плохого состояния подъездной дороги.

Администрация округа нашла возможность оперативно решить проблему. На обустройство дороги выделили более 4,8 млн рублей, 257 тыс. из которых - средства местного бюджета.

Напомним, в крае проводится масштабная работа по приведению в нормативное состояние автодорог в поселениях. В этом году краевой дорожный фонд увеличен до рекордного уровня - 12,6 млрд рублей.