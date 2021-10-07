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Общество7 октября 2021 14:56

В ставропольском ауле появятся два фельдшерско-акушерского пункта

Прежде собственного помещения у Нефтекумской районной больницы под ФАП в этом ауле не было
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Полным ходом идет строительство фельдшерско-акушерского пункта в ауле Артезиан-Мангит Нефтекумского округа. Общая площадь медучреждения составит 70,9 квадратных метра. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

В сельском ФАПе откроют кабинет фельдшера-акушера, процедурный кабинет, санитарная комната и другие помещения. Кроме того, закупят все необходимое для работы оборудование и современная мебель.

Прежде собственного помещения у Нефтекумской районной больницы под ФАП в этом ауле не было. Приходилось арендовать помещение, которое не соответствовало современным требования СанПина.

Кроме того, в Нефтекумском округе начато строительство еще одного ФАПа в ауле Махач. Оба объекта сдадут в эксплуатацию уже в 2021 году.

Всего в этом году построят29 медучреждений по программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая рассчитана на пять лет.