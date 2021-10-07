В МЧС Ставрополья рассказали, как себя вести при сильном ветре

По прогнозу синоптиков, на Ставрополье 7 и 8 октября прогнозируется сильный ветер и туман. Так, по данным пресс-службы регионального управления МВЧ России, в южной части края ночью и утром местами туман; порывы ветра 15-20 м/с.

Специалисты советуют водителям по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении.

Ставропольцев просят избегать длительного нахождения вблизи стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов.

- Соблюдайте осторожность при нахождении на улице, не оставляйте без присмотра детей! Особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта, на ветки деревьев, - говорится в сообщении.