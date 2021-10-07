В Дагестане жестко осудили поступок земляков в метро Москвы

Избиение 25-летнего Романа Ковалева тремя дагестанцами в вагоне московского метро прокомментировали в Дагестане. Поведение земляков осудил депутат Народного Собрания и главврач городской больницы Махачкалы Хаджимурад Малаев. Отметив, что раньше за «неверно брошенный взгляд в сторону женщины горец лишался уважения». Тогда как теперь «псевдогорцы» набрасываются на человека, который пытается отстоять честь женщины. Причем задетую ими же.

- Только ленивый не написал осуждающий монолог об этом низком поступке ребят из Дагестана. Но в этом негативе, земляки, не теряйте веру в свой народ! - обратился при этом депутат к жителям республики.

Прокомментировал вопиющий случай и мэр города Дербента. Хизри Абакаров назвал опозоривших весь народ дагестанцев «подлецами». И обратил внимание на воспитательный процесс в Дагестане.

- Они опозорили свои семьи и весь дагестанский народ! Нам нужно больше уделять времени нашим детям, их воспитанию, чтобы потом всей республике не краснеть от стыда за позор нескольких подлецов! - написал глава города в соцсети.

Министр по делам молодежи РД Камил Саидов назвал поступок выходцев из Дагестана отвратительным и безнравственным, заслуживающим осуждения и презрения.

Напомним, что ехавшая в метро девушка сделала замечание невоспитанным гостям с Северного Кавказа, за что стала объектом травли. За нее заступился Роман Ковалев, потребовавший от компании молодых людей прекратить себя так вести. За это Роман получил удар в голову. После падения на пол его избивали ногами все трое. Они уже задержаны. Им вменяют «Покушение на убийство» и «Применение насилия в отношении представителя власти», потому что во время задержания те угрожали полицейским ножом.

Романа Ковалева, который сейчас находится в больнице, глава СКР Александр Бастрыкин поручил наградить ведомственной медалью «Доблесть и отвага».