«Россети Северный Кавказ» продолжают работу по предотвращению детского электротравматизма

Фото: Россети.

Почему нельзя подниматься на опоры ЛЭП, удить рыбу в грозу, что такое шаговое напряжение и «электробезопасное селфи»: исполняющий обязанности директора филиала «Россети Северный Кавказа» - «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев провел занятие «Осторожно - электричество!» в средней общеобразовательной школе № 19 сельского поселения Сагопши Малгобекского района.

Энергетик рассказал учащимся младших классов самые важные факты о ресурсе - что такое электрический ток, в каких случаях он может быть опасным, правила поведения вблизи объектов сетевого хозяйства и обращения с ним в быту.

Дети ознакомились с предупреждающими знаками, размещаемыми на оборудовании, и узнали, что человека, пораженного электрическим током, можно спасти, если правильно и быстро оказать ему первую помощь. Для закрепления полученных знаний ребятам вручили канцелярские наборы: расписания уроков, брошюры и линейки-закладки с иллюстрациями основных правил электробезопасности.

- Чтобы сформировать у детей культуру безопасного обращения с электричеством, необходимо понимание существующей опасности. Предупредит несчастные случаи, сохранит жизнь и здоровье - только осознанное и ответственное отношение к ресурсу. Именно поэтому занятия по электробезопасности давно стали обязательным элементом образовательной программы регионов функционирования компании «Россети», в том числе Ингушетии, - отметил Ислам Гандалоев.

Напомним, мероприятия, направленные на профилактику детского электротравматизма, специалисты проводят в рамках реализации комплексной программы. Документ подразумевает организацию тематических уроков, конкурсов и викторин, экскурсии на энергообъекты, проверку технического состояния энергооборудования на территориях и вблизи образовательных учреждений. Энергетики готовят специальные красочные информационные материалы для школьников, транслируют видеоролики по электробезопасности на телеканалах.