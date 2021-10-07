На Ставрополье к 7 октября выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

Число заболевших в регионе достигло 88347 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье за сутки коронавирусом заразилось 363 горожан. Число заболевших в регионе достигло 88347. За сутки выписали 353 человека. Всего выздоровевших уже 69,5 тысячи. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

За вчерашний день жертвами болезни стали 31 человек. Число умерших в крае достигло 3227. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

– С каждым днем увеличиваются показатели иммунизации от COVID-19. Почти 2,4 тысячи человек сделали прививку первым компонентом вакцины за вчерашний день. Это еще один шаг к достижению коллективного иммунитета. Всего же сделали прививку 727,1 тысячи наших земляков. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – обратился он к жителям Ставрополья.

«КП-Ставрополь» приводит список районов нашего края, где выявлено больше всех зараженных за сутки. Так, в Ставрополе за вчерашний день коронавирусом заразилось 70 человек.

Число заболевших в краевом центре достигло 17261. К 7 октября в Ставрополе выявлено больше всех заболевших коронавирусом.

В Георгиевском округе за вчерашний день диагноз подтвердился у 34 жителей. В Невинномысске за сутки заболело 27 человек.

В Ипатовском городском округе – 20, в Кировском городском округе – 18. В городе Лермонтов за вчерашний день не зафиксирован ни один случай заболевания.