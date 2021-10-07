Форум Доноров наградил компанию Андрея Мельниченко за 20 добрых дел

На ежегодной конференции «Благотворительность и социальное инвестирование» «ЕвроХим» удостоен награды «За развитие инфраструктуры институциональной благотворительности в России».

Форум Доноров, являющийся ассоциацией крупнейших грантодающих организаций России, особо отметил многолетние усилия минерально-химической компании по поддержке некоммерческих организаций и внедрению лучших социальных практик в российских регионах.

В этом году, который для холдинга является юбилейным, локомотивом социальных программ компании стала акция «20 Добрых дел ЕвроХима». В городах присутствия компании реализуются проекты по развитию образовательной среды, спортивной инфраструктуры, помощи медицине, волонтерские инициативы.

Так, городской больнице Невинномысска оказана помощь в размере 5 млн руб. Эти средства помогут оснастить «ковидное» отделение новыми функциональными кроватями и современным наркозно-дыхательным комплексом. Весной этого года активисты завода совместно с администрацией города и экологами организовали высадку саженцев деревьев на ул. Партизанской рядом с новым путепроводом. Двухметровые «катальпы» уже радуют глаз водителей и пешеходов.

Кстати, средства на разработку проектно-сметной документации путепровода в размере 10 млн руб. также выделил «ЕвроХим». Эта помощь позволила включить проект в программы бюджетного финансирования и построить столь важный для города инфраструктурный объект.

Не менее знаковыми для города химиков стали реализованные ранее строительство круглогодичного ледового дворца, ремонт детской поликлиники, создание детского технопарка «Кванториум» и Центра детского научного и инженерно-технического творчества, ремонт спорткомплекса «Олимп» и другие инициативы компании. Часть из них воплощалась на условиях софинансирования, а часть - исключительно на средства «ЕвроХима».

В реализации образовательных проектов с 2017 года активно участвует Благотворительный фонд Андрея Мельниченко, созданный основателем компании. Самым активным образом к масштабной программе #20ДобрыхДелЕвроХим подключились молодые специалисты «Невинномысского Азота».

В год 20-летия компании ребята вместе с «Экопатрулем» участвовали в рамках проекта «Вода России» в уборке берега реки Кубань, приводили в порядок детские площадки, захоронения воинов Великой Отечественной войны, проводили развлекательные мероприятия для подопечных «Первого городского благотворительного общества», помогали ветеранам и сделали еще десятки добрых дел на благо любимого города и его жителей.