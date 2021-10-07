Полицейские в Кабардино-Балкарии изъяли партию контрафактных сигарет на один миллион рублей

В Кабардино-Балкарии полицейские изъяли партию контрафактных сигарет на сумму около одного миллиона рублей. Немаркированная табачная продукция была обнаружена в одном из грузовых автомобилей.

Грузовик, принадлежавший жителю КБР, досмотрели сотрудники полиции и обнаружили в нем порядка 10 тысяч пачек сигарет трех наименований. Акцизные марки на продукции отсутствовали.

- По данным экспертизы, общая стоимость изъятых табачных изделий составила 1 млн 80 тыс. рублей, что является особо крупным размером, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СКФО.

Уточняется, что продукция перевозилась без надлежащей сопроводительной документации. Водитель объяснил, что перевозит груз из Пятигорска в Нальчик по заказу.

Полицейским удалось выяснить, что незаконным оборотом продукции промышляла жительница Нальчика. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ».