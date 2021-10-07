Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика7 октября 2021 18:23

Вторую очередь строительства газоперерабатывающего завода начали в Буденновске

На торжественной церемонии заложили камень, на месте которого будет возведен производственный объект
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Буденновске начали второй этап строительства крупного промышленного комплекса по переработке газа. Завод будет производить карбамид и аммиак. На возведение объекта потребуется несколько лет.

Реализация такого крупного экономического проекта вошла в стратегию развития Ставропольского края до 2030 года. Благодаря появлению предприятия, в регионе появятся дополнительные рабочие места. А ранее губернатор заявил, что хочет к 2030 году создать 157 тысяч новых вакансий для местных жителей.

"КП-Северный Кавказ" также писала, что глава Ставрополья Владимир Владимиров обозначил еще одну задачу в тексте документа экономической стратегии региона: привлечь инвестиций на 1,2 триллиона рублей.