Вторую очередь строительства газоперерабатывающего завода начали в Буденновске

В Буденновске начали второй этап строительства крупного промышленного комплекса по переработке газа. Завод будет производить карбамид и аммиак. На возведение объекта потребуется несколько лет.

Реализация такого крупного экономического проекта вошла в стратегию развития Ставропольского края до 2030 года. Благодаря появлению предприятия, в регионе появятся дополнительные рабочие места. А ранее губернатор заявил, что хочет к 2030 году создать 157 тысяч новых вакансий для местных жителей.

"КП-Северный Кавказ" также писала, что глава Ставрополья Владимир Владимиров обозначил еще одну задачу в тексте документа экономической стратегии региона: привлечь инвестиций на 1,2 триллиона рублей.