Онкологи из Москвы научили медиков Ставрополья работать со злокачественными опухолями

Столичные врачи прибыли в Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер для обмена опытом. Они поговорили со ставропольскими медиками о раке молочных желез и современных методах лечения.

- Все это имеет принципиально важное значение, потому что от того, какой конкретно вид рака, принципиально будет зависеть и прогноз этого заболевания, и выбор индивидуального лекарственного либо лучевого лечения, - рассказали медики.

В здании больницы проводили лекции и семинары для специалистов узкого профиля. Это не первое подобное мероприятие для региона - на Ставрополье регулярно приезжают специалисты для обмена опытом.