Кадыров сообщил о назначении Муслима Хучиева председателем правительства Чечни

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что председателем правительства был выбран Муслим Хучиев. Его выбрали единогласно.

- Муслим Магомедович зарекомендовал себя на должности Председателя Правительства ЧР с самой успешной стороны - прекрасный хозяйственник и грамотный управленец. Он занимается самыми актуальными вопросами социально-экономического развития республики. Кроме того, отлично налажено взаимодействие с федеральным центром, - заявил Кадыров.

Также во время заседания назначили заместителей председателя - Ису Тумхаджиева, Бекхана Таймасханова и Ибрагима Закриева.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что Рамзан Кадыров вновь стал главой Чеченской республики. Он был переизбран с 99,7% голосов. На выборах-2021 Кадыров не только одержал победу, но и смог установить новый рекорд, улучшив собственный результат почти на 2%. На выборах в 2016 году глава чеченского народа лидировал с 97,94% голосов при явке почти в 95% избирателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Итоги выборов главы Чечни 19 сентября 2021 года: республика показала рекордную явку

Избирательная комиссия Чеченской Республики подвела итоги выборов главы Чечни 2021. 19 сентября в 20:00 мск после трех дней голосования в республики закрылись все избирательные участки (подробнее).