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Здоровье7 октября 2021 19:48

Минздрав Ставрополья напомнил, что нужно вакцинироваться не только от COVID-19

Сотрудники ведомства прошли массовую иммунизацию от гриппа
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В министерстве здравоохранения Ставропольского края напомнили о необходимости вакцинироваться от гриппа. В 2021 году он наиболее опасен особенно на фоне ослабшего иммунитета из-за коронавируса.

- В этом году мы видим, что в России выявление штаммов гриппа началось очень рано. На Ставрополье случаев пока не зарегистрировано, но в Краснодарском крае и Ростовской области пациенты уже есть. В этом году появилось сразу два штамма гриппа А, - рассказал министр Владимир Колесников.

По необходимости можно сделать прививку прямо на работе, регион предусмотрел для этого мобильные бригады. Также не стоит забывать про массовую вакцинацию от коронавируса.