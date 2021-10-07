За 8 месяцев 2021 года на Ставрополье собрали 586 млн куриных яиц

Министерство сельского хозяйства Ставропольского края сообщило, что за 8 месяцев этого года в регионе произвели более полумиллиарда куриных яиц. Экономические показатели постепенно приходят в норму после пандемийного 2020 года.

- Более половины объёмов обеспечили КФХ и ЛПХ, в которых содержится 65% от общего поголовья кур-несушек. Остальную часть продукции поставили птицефабрики региона, - рассказали в ведомстве.

Основными производителями яиц в регионе являются Благодарненский, Грачевский и Георгиевский округа. Также большую долю продукции делают на птицефабрике Буденновского округа. Если предприятие выйдет на полную мощность, то можно рассчитывать на объемы в более 200 миллионов яиц в год.