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Происшествия7 октября 2021 22:05

Десять интернет-порталов со способами изготовления бомб закрыли в Ингушетии

Прокуратура подала в суд иски, которые удовлетворили
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Суд Магаса удовлетворил иски прокуратуры Ингушетии о закрытии десяти сайтов, на которых была размещена информация об изготовлении бомб.

На порталах были подробно описаны способы создания взрывчатки, а это запрещено законом. Для получения такой информации даже не требовали регистрации.

- Прокуратура в ходе мониторинга интернета выявила десять сайтов, на которых размещен информационный материал о порядке и способах изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, - сказано в сообщении пресс-службы суда.