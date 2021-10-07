Десять интернет-порталов со способами изготовления бомб закрыли в Ингушетии

Суд Магаса удовлетворил иски прокуратуры Ингушетии о закрытии десяти сайтов, на которых была размещена информация об изготовлении бомб.

На порталах были подробно описаны способы создания взрывчатки, а это запрещено законом. Для получения такой информации даже не требовали регистрации.

- Прокуратура в ходе мониторинга интернета выявила десять сайтов, на которых размещен информационный материал о порядке и способах изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, - сказано в сообщении пресс-службы суда.