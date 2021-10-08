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Общество8 октября 2021 9:04

В Ставрополе 9 октября развернутся ярмарки выходного дня

Ярмарки будут работать с 8.00 до 16.00 по адресам: ул. Куйбышева, 48 и ул. Васильева, 35/1
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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В субботу, 9 октября, в Ставрополе развернутся очередные ярмарки выходного дня. Лучшие городские и краевые товаропроизводители предложат покупателям свой ассортимент сразу на двух площадках в Ленинском и Промышленном районах города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, ярмарки будут работать с 8.00 до 16.00 по адресам: ул. Куйбышева, 48 и ул. Васильева, 35/1.

В широком ассортименте и по доступным ценам будут представлены сезонные овощи и фрукты, крупы, хлебобулочные и макаронные изделия, мясомолочная продукция, свежая рыбы, мед, яйца, сладости и многое другое.