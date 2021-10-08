В Ставрополе продавец-консультант проиграла деньги пенсионерки в онлайн-казино

В Ставрополе пенсионерка решила купить кухонный гарнитур и обратилась к сотрудникам крупного гипермаркета. Консультанты выполнили необходимые замеры и огласили стоимость – 176 тысяч рублей.

Пенсионерка согласилась, но стала думать, как оплатить заказ. Все ее деньги находились на сберегательной книжке. Тогда ей на помощь пришла продавец-консультант, предложившая перечислить деньги на свою банковскую карту и спокойно ждать кухонный гарнитур дома. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Доверчивая женщина обратилась в банк, перевела деньги со сберкнижки на банковскую карту девушки. Однако не дождалась в назначенное время доставки. Пенсионерка позвонила в магазин, где узнала об отсутствии заказа на ее имя. Пожилая ставропольчанка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Правоохранители установили злоумышленницу. Ею оказалась 27-летняя местная жительница, которая как ни в чем не бывало продолжала работать в гипермаркете.

В отделе полиции девушка призналась в содеянном. Она рассказала, что проиграла деньги пенсионерки в онлайн-казино. Против ставропольчанки возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».