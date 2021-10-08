Бизнес и банки: партнерство в цифровую эпоху

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Отношения банк-клиент за последнй год, действительно, сильно изменились. По словам Евгения Абузова (спикера от от Банка УРАЛСИБ), «сегодня две трети активных клиентов уже не ходят в банк, закрывая все насущные вопросы с помощью дистанционного обслуживания. Было немного страшно менять привычный канал продаж, однако пандемия не оставила выбора, и модель продаж изменилась очень сильно. Новой моделью большинство клиентов осталось довольно. Мы очень активно сейчас работаем над тем, чтобы перенести максимальное количество продуктов в дистанционный формат».

Чтобы стать ближе к потребителю, соблюдая при этом безопасную дистанцию, банку пришлось серьезно поменять внутренние схемы работы. На первый план вышел малый бизнес, возрос спрос на кредитование и лизинговые услуги.

Заместитель Председателя Правления банка УРАЛСИБ Евгений Абузов: «В 2021 году кредитование малого бизнеса растет очень большими темпами, по сравнению с 2020 годом мы выросли на 70%, и, думаю, что текущий год мы завершим со 100%-ным ростом к предыдущему».

Благодаря недавно завершившейся перестройке системы банк готов удовлетворить пожелания любого клиента. Даже при условии, что клиентская база вырастет в несколько раз. Что совершенно не исключено, если принимать во внимание новые возможности и удобные цифровые сервисы, которые сегодня Банк УРАЛСИБ предлагает своим пользователям.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»