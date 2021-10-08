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Общество8 октября 2021 9:57

В Ставропольском крае со следующей недели ожидается потепление

Температура воздуха поднимется до +18°
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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На Ставрополье со следующей недели прогнозируется потепление. Такие данные приводят онлайн-сервисы прогноза погоды.

Так, 11 октября, в регионе днем температура воздуха поднимется до +15°, а в среду и четверг дневные температуры достигнут отметки в +18°. Осадков и сильного ветра при этом не ожидается.

Теплая погода в нашем продержится в течение недели. С 18 октября, на территории региона вновь ожидается похолодание.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что по данным Ставропольского Гидрометцентра, 8 октября в южной части края ночью и утром местами прогнозируется туман, и порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.