В Ставропольском крае со следующей недели ожидается потепление

На Ставрополье со следующей недели прогнозируется потепление. Такие данные приводят онлайн-сервисы прогноза погоды.

Так, 11 октября, в регионе днем температура воздуха поднимется до +15°, а в среду и четверг дневные температуры достигнут отметки в +18°. Осадков и сильного ветра при этом не ожидается.

Теплая погода в нашем продержится в течение недели. С 18 октября, на территории региона вновь ожидается похолодание.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что по данным Ставропольского Гидрометцентра, 8 октября в южной части края ночью и утром местами прогнозируется туман, и порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.