В Кисловодске в аварии с двумя легковушками пострадали два человека

Инцидент произошел 7 октября, в 17:30, на нерегулируемом пересечении улиц Кутузова и Рубина в Кисловодске. Там водитель автомобиля ВАЗ-21120 не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Лада Приора, который двигался прямо.

В происшествии пострадали 65-летний водитель и 37-летняя пассажир «двенадцатой». Они оба - жители Кисловодска.

В момент аварии пострадавший водитель был трезв. Известно, что за последние два года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.