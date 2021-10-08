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Происшествия8 октября 2021 10:21

В Кисловодске в аварии с двумя легковушками пострадали два человека

В происшествии пострадали 65-летний водитель и 37-летняя пассажир «двенадцатой»
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Инцидент произошел 7 октября, в 17:30, на нерегулируемом пересечении улиц Кутузова и Рубина в Кисловодске. Там водитель автомобиля ВАЗ-21120 не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Лада Приора, который двигался прямо.

В происшествии пострадали 65-летний водитель и 37-летняя пассажир «двенадцатой». Они оба - жители Кисловодска.

В момент аварии пострадавший водитель был трезв. Известно, что за последние два года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.