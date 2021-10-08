В Ставрополе водитель легковушки сбил семилетнего мальчика

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

ДТП произошло 7 октября, в 13:10, на улице М. Жукова в Ставрополе. Там водитель автомобиля Лада Гранта сбил мальчика, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, в 60 метрах от ближайшей «зебры».

7-летний школьник получил травму головы, ушибы и ссадины конечностей. Выяснилось, что в момент ДТП ребенок шел на дополнительные занятия без сопровождения взрослых.

За рулем легковушки 39-летний местный житель, который был трезв.

Известно, что за последние два года он 6 раз привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима.

По факту происшествия проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается. Сейчас опрашиваются родители пострадавшего ребенка.Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.