На Ставрополье экс-судья ответит за мошенничество на сумму 2 млн рублей

Против бывшего судьи Минераловодского городского суда Ставропольского края возбудили уголовное дело. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

По данным ведомства, в ноябре 2018 года и июле 2019 года мужчина получил от жителя Предгорного района 2 млн рублей, под предлогом содействия в отмене апелляционного решения по гражданскому иску, не находившегося у него на рассмотрении, и принятия судом решения в пользу истца. П

олученные деньги он потратил на свои нужды. Следователи продолжают собирать необходимые доказательства.