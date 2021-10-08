На Ставрополье к 8 октября выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

Ставрополь лидирует по числу зараженных коронавирусом в крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 362 человек. Число заболевших достигло 88709. За вчерашний день скончались 33 пациента. Губернатор региона выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Число умерших на Ставрополье достигло 3260. В краевом центре за вчерашний день диагноз подтвердился у 75 человек.

Число заболевших достигло 17336. На втором месте расположился Георгиевский городской округ. Там заразилось 35 человек. На третьем месте – Кисловодск, там 24 заболевших. А в Невинномысске диагноз подтвердился у 23 жителей.

В Изобильненском, Левокумском, Александровском, Нефтекумском Советском городских округах, а также в городе Лермонтов за вчерашний день не выявили ни одного случая заболевания коронавирусом.

— Коронавирус опасен. Пожалуйста, соблюдайте меры профилактики, чтобы защитить свое здоровье. И самый надежный путь для этого — вакцинация. Берегите себя и близких! — обратился губернатор Ставрополья Владимир Владимиров к землякам.

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